895 тысяч человек вакцинировались Pfizer в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Актуальную информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин сообщили в МВК по нераспространению COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ».

11 марта 2022 года вакциной «Pfizer» провакцинированы I компонентом 895 411 человек, II компонентом - 688 552 человека.

Из них I дозой: подростки – 741 371, беременные женщины – 33 947, кормящие женщины – 117 105; II дозой: подростки – 575 823, беременные женщины – 25 610, кормящие женщины – 87 051.