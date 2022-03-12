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    08:40, 12 Март 2022 | GMT +6

    895 тысяч человек вакцинировались Pfizer в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Актуальную информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин сообщили в МВК по нераспространению COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ».

    11 марта 2022 года вакциной «Pfizer» провакцинированы I компонентом 895 411 человек, II компонентом - 688 552 человека.

    Из них I дозой: подростки – 741 371, беременные женщины – 33 947, кормящие женщины – 117 105; II дозой: подростки – 575 823, беременные женщины – 25 610, кормящие женщины – 87 051.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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