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    10:00, 25 Сентябрь 2021 | GMT +6

    895 пациентов с коронавирусом находятся  в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Минздрав РК опубликовал актуальную информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 25.09.2021 г., передает МИА «Казинформ».

    «На 25 сентября лечение от КВИ продолжают получать 64 475 человек (–55 621 + и 8 854 КВИ-), из них в стационарах находится – 11 146 пациент, на амбулаторном уровне – 53 329 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 895 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 230 пациентов, на аппарате ИВЛ – 138 пациентов», - говорится в сообщении Минздрава, опубликованном в Telegram .


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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