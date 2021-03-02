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    08:15, 02 Март 2021 | GMT +6

    893 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 893 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 127, город Алматы - 24, город Шымкент - 5, Акмолинская область - 95, Алматинская область - 33, Атырауская область - 55, Восточно-Казахстанская область - 16, Жамбылская область - 39, Западно-Казахстанская область - 116, Карагандинская область - 41, Костанайская область - 76, Кызылординская область - 14, Мангистауская область - 2, Павлодарская область - 80, Северо-Казахстанская область - 165, Туркестанская область - 5.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 197782.


    Теги:
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