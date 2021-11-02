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    14:44, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    89 случаев КВИ выявили за сутки в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – 89 случаев коронавируса зарегистрировано за сутки в Алматинской области. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 2 ноября в области зарегистрировано 55 611 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них с симптомами 41 360. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил- 2601,8. За последние сутки зарегистрировано 89 случаев коронавируса, темп прироста- 0,2%, из них 84 симптомных и 5 бессимптомных случаев», - сообщили в ведомстве.

    Из 89 выявленных случаев КВИ дети до 14 лет - 7, 4 случая среди школьников и 2 случая среди студентов.

    С начала года в Алматинскую область поступило 905 020 доз 1 компонента вакцины. Из 2 компонента вакцины получено 895 150 доз.

    «На сегодняшний день в области из 1 компонета осталось 91 453 доз, из второго компонента 159 226 доз. На 2 ноября первым компонентом вакцины привито 813 567 (68%) человек, обе компонента получили 735 924 (61%) жителей», - отметили в ДСЭК.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматинская область
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