09:03, 14 Март 2022 | GMT +6
89 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 716 человек в Казахстане продолжают получать лечение от коронавируса. 89 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
На 14 марта лечение от КВИ продолжают получать 10 716 человек (9 676 КВИ+ и 1 040 КВИ-), из них:
в стационарах находится 945 пациентов,
на амбулаторном уровне – 9 771 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 89 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 26 пациентов,
на аппарате ИВЛ – 18 пациентов.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.