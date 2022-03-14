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    09:03, 14 Март 2022 | GMT +6

    89 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 716 человек в Казахстане продолжают получать лечение от коронавируса. 89 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    На 14 марта лечение от КВИ продолжают получать 10 716 человек (9 676 КВИ+ и 1 040 КВИ-), из них:

    в стационарах находится 945 пациентов,

    на амбулаторном уровне – 9 771 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    в тяжелом состоянии – 89 пациентов,

    в состоянии крайней степени тяжести – 26 пациентов,

    на аппарате ИВЛ – 18 пациентов.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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