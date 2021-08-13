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89 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

13 Августа 2021 23:15
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89 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 89 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии, 15 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1 777 человек. Загруженность составляет 58,9 % (на 3012 койко-мест).

В отделениях реанимации лежат 89 пациентов, 15 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 78% (на 114 мест).

За сутки умерли 10 человек.

Как ранее сообщалось. 470 человек заразились Covid-19 за сутки в Атырауской области.


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#Атырауская область   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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