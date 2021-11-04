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    11:27, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    89 млн деревьев посажено в Казахстане в 2021 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев отчитался о посадке деревьев в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Продолжается работа по посадке более двух млрд деревьев в лесном фонде. Утверждены комплексные планы на пять лет. Создана интерактивная карта для контроля и мониторинга воспроизводства лесов. Так, по состоянию на сегодня из запланированных в этом году 129,7 млн посажено 89 млн деревьев на площади 24 тысячи га», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

    Также, по его словам, по поручению Главы государства, приступили к практической реализации посадки саксаула на осушенном дне Аральского моря на общей площади 1,1 млн гектар. В этом году посев саксаула будет произведен на площади 100 тысяч га, в последующие четыре года на площади 250 тысяч га ежегодно.

    «Следует отметить, что нами впервые планируется провести аэросев саксаула, используя положительный опыт Республики Узбекистан. В этой связи, была подписана соответствующая Дорожная карта сотрудничества», - заключил министр.



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