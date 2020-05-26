89-летняя пациентка выздоровела от коронавируса в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области 89-летняя женщина вылечилась от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

По сведениям ведомства, Кумисхан Оразакынова 1931 года рождения, является жительницей Кегенского района. С 4 мая она получала лечение в районной больнице села Шелек.

По словам главного врача медучреждения Гульнар Кураметовой, при поступлении состояние пациента было средней тяжести.

«При поступлении в больницу, с учетом возрастных особенностей, мы разместили пациента в реанимационное отделение, потому что повышенное кровяное давление может вызвать обострение любого заболевания. Поэтому мы держали ее под строгим контролем. Сегодня пациент полностью выздоровел от коронавирусной инфекции», - сказала главный врач.

Бабушка выразила большую благодарность медикам за их нелегкую работу.

«Мне 89 лет. Пролечилась здесь в больнице Шелека (...). Здесь очень хороший уход. Своевременно питалась, даже вещи стирали. Большое спасибо всем медикам и персоналу. Дай им Бог здоровья», - сказала она.