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    14:47, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    89 кг рыбы изъяли у жителя Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 89 кг рыбы изъяли у браконьера в Карагандинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники департамента полиции Карагандинской области и отдела полиции города Балхаша проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Нерест».

    Проезжая возле озера Балхаш, стражи порядка обратили внимание на рыбака. Мужчина занимался ловлей рыбы, используя при этом моторную лодку.
    23-летнего браконьера из Приозерска задержали, когда он причалил к берегу. Во время осмотра моторной лодки полицейские обнаружили 89 килограммов рыбы разных видов и сеть. Сумма ущерба составила около 400 тысяч тенге.
    По факту возбуждено уголовное дело по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов». Ведется расследование.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Экология Карагандинская область
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