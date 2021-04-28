89 кг рыбы изъяли у жителя Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 89 кг рыбы изъяли у браконьера в Карагандинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники департамента полиции Карагандинской области и отдела полиции города Балхаша проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Нерест».

Проезжая возле озера Балхаш, стражи порядка обратили внимание на рыбака. Мужчина занимался ловлей рыбы, используя при этом моторную лодку.

23-летнего браконьера из Приозерска задержали, когда он причалил к берегу. Во время осмотра моторной лодки полицейские обнаружили 89 килограммов рыбы разных видов и сеть. Сумма ущерба составила около 400 тысяч тенге.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов». Ведется расследование.

