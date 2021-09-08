89 больных КВИ находятся в тяжелом состоянии в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – О текущей эпидемиологической ситуации на прошедшем брифинге рассказал заместитель руководителя управления здравоохранения региона Нурлан Шагиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня стационарную медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией в Акмолинской области оказывают 23 медицинские организации, в которых функционируют 1750 инфекционных и 195 реанимационных коек. Из них занято 730 инфекционных (42%) и 84 реанимационные (43%) койки.

«В реанимации по причине коронавирусной инфекции в тяжелом состоянии находятся 89 пациентов, на прошлой неделе их было 104, то есть наблюдается уменьшение на 14%. На 1 сентября текущего года зарегистрировано 385 летальных случаев от КВИ, на прошлой неделе - 151, увеличение - 9%, показатель летальности – 0,5.

Всего по данным РЦЭЗ с начала года зарегистрировано 429 умерших от КВИ U07.1 и U07.2 (код U07.1 соответствует определению подтвержденного случая, код U07.2–вероятного случая коронавирусной инфекции - прим.). На стационарном лечении находятся 814 больных, отмечается уменьшение на 20%, 4650 пациентов - на амбулаторном лечении, здесь отмечается увеличение на 2,4%», - поделился Н. Шагиров.

По словам спикера, за последнюю неделю - с 31 августа по 6 сентября 2021 года - зарегистрировано 1510 случаев COVID-19, за прошлую – 1823, отмечается снижение в 0,7 раз.







