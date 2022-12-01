888 ВИЧ-инфицированных стоят на диспансерном учете в Жамбылской области

1 Декабря 2022, 16:41

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылский областной центр СПИД занимается вопросами обследования населения на ВИЧ, профилактики, диагностики ВИЧ/СПИД, лечения инфицированных и больных этим заболеванием в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день ВИЧ–инфекция является контролируемым хроническим заболеванием. Поэтому своевременное выявление, назначение специфического лечения улучшает качество жизни и увеличивает ее продолжительность, - сообщает главный врач Центра Айбек Исаев. - По состоянию на 29 ноября 2022 года, на диспансерном учете у нас состоит 888 ВИЧ-инфицированных. Из них мужчин - 538, женщин - 350, детей до 18 лет - 14. В местах лишения свободы находятся 100 лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией. По нашей области за 10 месяцев показатель выявляемости на 100 тыс. населения составил 7,8 (по РК - 15,3), среди детей - 0 (по РК - 0,3). Распространённость ВИЧ на 100 тыс. населения Жамбылской области - 83,0, по РК - 160,4. Показатель заболеваемости ВИЧ инфекцией среди населения в возрасте 15 - 49 лет - 0,01%, по РК - 0,03%».

По словам собеседника, лечебный отдел Жамбылского областного центра СПИД проводит динамическое наблюдение за больными ВИЧ-инфекцией в соответствии с действующими клиническими протоколами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

«Сейчас у нас антиретровирусную терапию (АРТ) получают 829 лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией. Обеспеченность антиретровирусными препаратами - 100%. Проводится мониторинг эффективности антиретровирусного лечения, а также побочного действия. На данный момент эффективность проводимой терапии равна 83%. Лицам, имеющим тяжелый иммунодефицит, проводится профилактика в рамках ГОБМП. Всем вновь выявленным, у которых отсутствуют признаки активного туберкулеза, проводится профилактика туберкулеза», - пояснил спикер.

С начала года зарегистрировано 22 беременности и 19 родов у ВИЧ-инфицированных женщин. Все они получали АРТ во время беременности. Дети, родившиеся от ВИЧ-инфицированных матерей, полностью получили антиретровирусную терапию для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.

«Умерли 42 ВИЧ-инфицированных, при этом 10 без диспансерного учета. У 15-ти пациентов причина смерти связана с ВИЧ, у 27-ми другие причины (инсульты, инфаркты, онкозаболевания, травмы). Коварство ВИЧ-инфекции в том, что у зараженного длительное время нет никаких жалоб, клинические проявления отсутствуют. Поэтому человек, инфицированный ВИЧ, зачастую не подозревает о своем заболевании и является источником инфекции для окружающих. Поэтому как можно раньше выявленное заражение ВИЧ-инфекцией и своевременно начатое лечение снижает риск заражения окружающих. Обнаружить заражение можно только при лабораторном исследовании крови. Очень важно своевременно определить свой ВИЧ-статус», - резюмирует Айбек Исаев.

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В этот день люди со всего мира собираются вместе, чтобы поддержать людей, живущих с ВИЧ, и вспомнить тех, кто умер от болезней, связанных со СПИДом, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Жамбылской области.