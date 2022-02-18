888 человек лечатся от COVID-19 в Атырауской области
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В регионе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 10 человек. Из них 4 случая подтверждено в городе Атырау, 3 - на Тенгизском месторождении, 1 - в Жылыойском районе, 1 - в Индерском районе.У 5 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 5 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 156 человек.
В настоящее время в домашних условиях получают лечение 796 человек, в областной больнице №2 - 10, в модульной больнице - 63 пациента, во фтизиопульмонологическом центре - 6 человек, в районных инфекционных стационарах - 13. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз пациентов с коронавирусной инфекцией нет.
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