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888 человек лечатся от COVID-19 в Атырауской области

18 Февраля 2022 15:14
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888 человек лечатся от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В регионе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 10 человек. Из них 4 случая подтверждено в городе Атырау, 3 - на Тенгизском месторождении, 1 - в Жылыойском районе, 1 - в Индерском районе.У 5 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 5 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 156 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 796 человек, в областной больнице №2 - 10, в модульной больнице - 63 пациента, во фтизиопульмонологическом центре - 6 человек, в районных инфекционных стационарах - 13. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз пациентов с коронавирусной инфекцией нет.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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