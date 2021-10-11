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    11:30, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    885 тысяч человек получили оба компонента вакцины от КВИ в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 10 октября зарегистрировано 326 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 315 случаев с симптомами и 11 без симптомов. Выписаны 25, поступили – 99. Итого в инфекционных стационарах (3 179 коек) находятся 1 565 человек (61 ребенок). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 150. На ИВЛ – 29, на неинвазивной ИВЛ – 79, High flow занято – 28 аппаратов», - сообщили в УОЗ Алматы.

    На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 3 297 пациента, с симптомами – 3 167 с легкой и средней степенью, без симптомов – 130.

    За прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом 814 человек, вторым компонентом – 941 человек.

    На 10 октября вакцинированы первым компонентом 968 197 человек, вторым компонентом - 885 360 человек.

    Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 119 290 человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
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