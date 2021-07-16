885 случаев КВИ в Алматы за сутки, привились свыше 7 тысяч человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с заболеваемостью коронавирусом и вакцинацией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 15 июля зарегистрировано 885 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 780 случаев с симптомами и 105 без симптомов. Выписано всего – 186 человек, поступило – 318. Итого в инфекционных стационарах (5 200 коек) физически находится 2 292 человек (181 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 132. На ИВЛ – 27, на неинвазивной ИВЛ – 39, High flow занято – 61 аппаратов», - сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья Алматы.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 4 326 пациента, с симптомами – 3958 с легкой и средней степенью, без симптомов – 368.

С 1 февраля текущего года по 15 июля первым компонентом вакцинировано 635 340 человек. За прошедшие сутки вакцинировано: 7 208 человек.

Из общего количества привитых лица старше 60-ти лет составляют 92 352 человек.

В городе функционирует 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города, с возможностью увеличения до 250. Задействованы 308 прививочных бригад из 1 260 человек.











