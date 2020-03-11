885 млн тенге выделено на реализацию 22 проектов в Кордайском районе Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Решения многолетних проблем населенных пунктов Кордайского района жители ожидают от реализации программы «Ауыл – ел бесігі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что программа «Ауыл – ел бесігі» была озвучена Елбасы Нурсултаном Назарбаевым на XVIII съезде партии Nur Otan в феврале 2019 года. Затем Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость программы «Ауыл – ел бесігі» для улучшения благосостояния казахстанских сельчан - развитие социальной сферы, строительство жилых домов и дорог, проведение коммуникаций в перспективных селах. Для реализации проекта в 2019 - 2021 годы предусмотрено выделить из республиканского бюджета 90 млрд тенге.

По данным акимата Кордайского района, на сегодня во многих населенных пунктах дороги, объекты здравоохранения, образования и ЖКХ нуждаются в ремонте. В 2019 году было построено несколько медицинских учреждений, заасфальтирован ряд улиц, в отдельных школах проведен капитальный ремонт.

Кордайцы надеются, что проект «Ауыл – ел бесігі» даст новый импульс развитию региона, в котором в 41 населенном пункте проживают более 140 тысяч людей. В рамках проекта намечены задачи по развитию социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечению доступности сельчан к социальным благам и государственным услугам, формированию комфортной среды для проживания, по поддержке предпринимательства в рамках программ «Дорожная карта бизнеса-2020», «Енбек» и других.

Как сообщили в пресс-службе районного акимата, аким Кордайского района Рустем Даулет знакомится с работой объектов, состоянием инфраструктуры населенных пунктов.

В районном центре селе Кордай глава района побывал в социальном магазине на коммунальном рынке. Здесь реализуют продовольственные продукты по сниженным ценам, ежедневно раздают бесплатный хлеб малообеспеченным гражданам, бесплатно можно получить продукты питания и одежду.

Проблему нехватки учебных мест акиму района Рустему Даулету озвучила директор СШ №51 Кулсинхан Нусипбаева. В этой школе обучаются более 1 300 учащихся, и их количество растет из года в год. О запланированном ремонте Дома культуры в селе Кордай акима района проинформировала его директор Кумисай Сарсенбаева.

Рустем Даулет посетил также районный отдел полиции, ЦОН, отделы ЧС, ЗАГС, архив, учреждения коммунального хозяйства и ознакомился с состоянием дел в этих ведомствах. Выяснилось, что в обновлении зданий нуждаются ЦОН и отдел ЧС. А старинное здание архива не соответствует требованиям по сохранности ценных документов.

При посещении строительной площадки 50-квартирного жилого дома и парка «Достык» Рустем Даулет отметил необходимость активного участия кордайцев в посадке саженцев деревьев в этом году.

«Проект «Ауыл – ел бесігі» придаст новый импульс развития района, - сказал аким Кордайского района Рустем Даулет. - С повестки дня снимутся вопросы, ждущие решения уже много лет. Густонаселенный Кордайский район имеет большой потенциал развития, что является основным критерием для направления средств в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі». В 2020 - 2026 годы намечено развить инфраструктуру 30 населенных пунктов района, построить новые социальные объекты. Только на этот год Кордайскому району выделено 885 млн тенге, будет реализовано 22 проекта - заасфальтировано более 20 внутрипоселковых дорог райцентра, начнется строительство спорткомплекса. В рамках проекта планируем в следующем 2021 году провести большую работу в таких опорных селах, как Отар, Беткайнар, Каракемер, Какпатас. А это значит, что если будут развиты села, созданы благоприятные условия для проживания, появятся новые рабочие места, то жители перестанут уезжать в города».

Аким Кордайского района отметил, что контролировать реализацию проекта будут заинтересованные государственные органы и партия Nur Otan. Население будет информироваться о результатах проводимой работы. Помимо этого, будет организован общественный мониторинг с участием депутатов Парламента и маслихата, общества, неправительственных организаций, представителей средств массовой информации.

Напомним, о том, что ситуация в Кордайском районе стабилизировалась, убедился аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев в ходе рабочей поездки по району, встреч со старейшинами и жителями сел. Бердибек Сапарбаев призвал местное население жить привычной жизнью и заверил, что закон и порядок будут неукоснительно соблюдаться. Глава региона потребовал от сельских акимов быть в постоянном контакте с местными жителями и лидерами общественного мнения, оперативно реагировать на возникающие проблемы, держать в центре внимания вопросы занятости и организации досуга молодежи.

Кордайский район - самый восточный район Жамбылской области. Население района на начало 2019 года составляло 143 827 человек. В районе проживают представители более 30 этносов, из них казахов - 71 374 (или 49,62% от всего населения), дунган - 48 634 (33,81%), русских - 14 281 (9,93%), остальные - (6,63%).