883 села в Казахстане не обеспечены интернетом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В настоящее время в 4 646 населённых пунктах Казахстана имеется широкополосный доступ к интернету. Об этом на онлайн пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал председатель комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Виталий Ярошенко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время сети, обеспечивающие широкополосный доступ к интернету, уже построены в 4 646 населённых пунктах из 6 459. Более трети уже обеспечены интернетом, при этом в этих населенных пунктах проживают 18,2 млн человек, 97,3% населения. Существует предвыборная платформа партии «Nur Otan», до конца года поручено обеспечить интернетом все сельские населенные пункты, в которых проживают 250 и более человек. В настоящее время 883 села не обеспечены интернетом», - рассказал Виталий Ярошенко.

По его словам, для обеспечения интернетом реализуются два проекта. Первый проект называется «Обеспечение широкополосным доступом населенных пунктов по технологии ВОЛС».

«Суть проекта заключается в том, что государство закупает услуги широкополосного доступа к интернету в сельских населенных пунктах для школ, больниц и акиматов. Проект до конца 2020 года охватит 3 718 госорганов и бюджетных организаций в 1 257 селах», - пояснил он.