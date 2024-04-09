РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:50, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    88 тысяч человек спасли от паводков в Казахстане — МЧС

    Эвакуация жителей Кульсары и борьба с паводком продолжаются в Атырауской области
    Фото: ДЧС Атырауской области

    В Казахстане службами гражданской защиты спасено и эвакуировано более 88 тысяч человек, в том числе около 30 тысяч детей. Об этом сообщил старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным МЧС, сейчас в пунктах временного размещения находятся свыше 7 тыс. человек, из них 3 700 - дети, 4 801 человек вернулись в свои дома.

    — На данный час службами гражданской защиты спасено и эвакуировано более 88 тысяч человек, из них около 30 тысяч детей. 82 315 сельскохозяйственных животных отогнаны на безопасное расстояние, — сообщил Ерасыл Сайпаш.

    В аварийно-спасательных работах задействованы 23 тыс. человек, порядка 2 500 единицы техники, 448 водооткачивающих устройств, 131 плавсредств, 6 воздушных судна.

    — За последние сутки осуществлена переброска сил и средств МЧС из г. Алматы, областей Карагандинской, Павлодарской и Улытау, а также войсковая часть 58665 Министерства обороны из г. Астаны в Северо-Казахстанскую область в количестве 525 человека личного состава и порядка 100 ед. техники. Силами МЧС и местных исполнительных органов откачано более 8 млн м3 талой воды, проведена укладка более 1,2 тыс. мешкотар и 1 тыс. тонны инертного материала, — проинформировал старший офицер.

    Он отметил, что в пострадавшие регионы доставлено более 152 тыс. кг гуманитарной помощи. Также в Актюбинскую область и г. Костанай прибыла гуманитарная помощь из Кыргызской Республики. Остальные фуры в пути в Атыраускую и Западно-Казахстанскую области. Инициативный гуманитарный груз сопровождает вице-министр по ЧС Кыргызской Республики Урматбек Шамырканов.

    В 8 регионах страны действуют 28 ЧС местного масштаба: в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях и области Улытау.

    МЧС призывает граждан быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать меры безопасности в паводковый период, не покидать дома и эвакуационные пункты без соответствующего разрешения.

    Теги:
    Спасение Наводнение Регионы Казахстана Гуманитарная помощь Режим ЧС Паводки
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!