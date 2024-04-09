В Казахстане службами гражданской защиты спасено и эвакуировано более 88 тысяч человек, в том числе около 30 тысяч детей. Об этом сообщил старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным МЧС, сейчас в пунктах временного размещения находятся свыше 7 тыс. человек, из них 3 700 - дети, 4 801 человек вернулись в свои дома.

— На данный час службами гражданской защиты спасено и эвакуировано более 88 тысяч человек, из них около 30 тысяч детей. 82 315 сельскохозяйственных животных отогнаны на безопасное расстояние, — сообщил Ерасыл Сайпаш.

В аварийно-спасательных работах задействованы 23 тыс. человек, порядка 2 500 единицы техники, 448 водооткачивающих устройств, 131 плавсредств, 6 воздушных судна.

— За последние сутки осуществлена переброска сил и средств МЧС из г. Алматы, областей Карагандинской, Павлодарской и Улытау, а также войсковая часть 58665 Министерства обороны из г. Астаны в Северо-Казахстанскую область в количестве 525 человека личного состава и порядка 100 ед. техники. Силами МЧС и местных исполнительных органов откачано более 8 млн м3 талой воды, проведена укладка более 1,2 тыс. мешкотар и 1 тыс. тонны инертного материала, — проинформировал старший офицер.

Он отметил, что в пострадавшие регионы доставлено более 152 тыс. кг гуманитарной помощи. Также в Актюбинскую область и г. Костанай прибыла гуманитарная помощь из Кыргызской Республики. Остальные фуры в пути в Атыраускую и Западно-Казахстанскую области. Инициативный гуманитарный груз сопровождает вице-министр по ЧС Кыргызской Республики Урматбек Шамырканов.

В 8 регионах страны действуют 28 ЧС местного масштаба: в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях и области Улытау.

МЧС призывает граждан быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать меры безопасности в паводковый период, не покидать дома и эвакуационные пункты без соответствующего разрешения.