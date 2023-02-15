88 тел извлекли казахстанские спасатели из-под завалов в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала проведения поисково-спасательных работ сотрудники МЧС Казахстана спасли 7 человек и передали медицинским работникам. Извлечены тела 88 погибших, в том числе 10 детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим на круглосуточной основе. За истекший период оказана медицинская помощь более 140 местным жителям, в том числе 17 детям. Среди них превалируют заболевания, связанные с острой реакцией на стресс, переохлаждение, респираторные заболевания, также различные травмы.

С первого дня продолжает работать оперативный штаб, задачами которого являются сбор, обработка и анализ данных об обстановке в зоне ЧС, передача необходимой информации; прогнозирование развития ЧС и их последствий; подготовка предложений по оперативному решению вопроса ликвидации ЧС.

В настоящее время спасатели МЧС Казахстана продолжают проводить поисково-спасательные работы в двух населенных пунктах Турции. Проводится разбор завалов на месте разрушенных домов. Спасатели занимаются демонтажем неустойчивых конструкций и при помощи специальных ножниц производят резку переплетения арматуры под завалами, чтобы расчистить себе путь и облегчить поиски пострадавших из под руин и открыть доступ специальной технике для ускоренного разбора и загрузки груды бетона, балок и прочих строительных обломков.

«В Газиантепе работы проводятся первым эшелоном спасателей на двух участках круглосуточно в две смены. Одна группа спасателей проводит работу в девятиэтажном здании. Здание полностью разрушено. Работы по разбору завалов продолжаются. Из-под завалов спасено 4 человека, извлечены тела 30 погибших человек. Другая группа спасателей проводит работу в шестиэтажном здании. Здание разрушено полностью. Производится разбор завалов, извлечены тела 24 погибших», - пояснили в министерстве.

С момента прибытия в Турцию второго эшелона спасателей МЧС Казахстана ведутся круглосуточные поисково-спасательные работы в Нурдагы. В полностью разрушенном здании казахстанскими спасателями проводилась одновременная работа по обнаружению, выявлению местонахождения и состояния людей, установлению с пострадавшими под завалами аудиоконтакта, определению объема и характера необходимой помощи.

«В результате оперативных и грамотных действий казахстанских спасателей по устройству и прокладке галереи для эвакуации пострадавших из-под завалов на большой глубине, а также своевременно принятых мер по деблокированию пострадавших, удалось вызволить из-под завалов объемом более 18 тысяч м³ троих живых людей - мужчину и двух женщин. Людей незамедлительно передали медицинским службам. Извлечены тела 11 погибших человек. Используются технические средства поиска пострадавших, инженерная техника для разбора завалов. Работы по поиску и разбору завалов продолжаются», - резюмировали в ведомстве.

Ранее казахстанские спасатели, которые через 76 часов после землетрясения вытащили из-под завалов отца и его двоих детей, поделились подробностями спасательной операции.

6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

Число погибших в результате разрушительного землетрясения превысило 31 тысячу человек.