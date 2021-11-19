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88 пациентов с КВИ находятся на аппарате ИВЛ в Казахстане
19 Ноября 2021 08:34
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 19.11.2021 года лечение от КВИ продолжают получать 30 876 человек (–26 464+ и 4 412 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В стационарах находится – 6 513 пациентов, на амбулаторном уровне – 24 363 пациентов. Из числа заболевших КВИ + и КВИ находятся: в тяжелом состоянии – 486 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 125 пациентов, на аппарате ИВЛ – 88 пациентов.
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