88 пациентов с КВИ находятся на аппарате ИВЛ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 19.11.2021 года лечение от КВИ продолжают получать 30 876 человек (–26 464+ и 4 412 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находится – 6 513 пациентов, на амбулаторном уровне – 24 363 пациентов. Из числа заболевших КВИ + и КВИ находятся: в тяжелом состоянии – 486 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 125 пациентов, на аппарате ИВЛ – 88 пациентов.