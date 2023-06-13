88 млрд тенге из республиканского бюджета не освоили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Расходы государственного бюджета исполнены на 98,5%, республиканского – на 98,8%, местных бюджетов – на 98,9%. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 9 трлн тенге. Неисполнение составило 109 млрд тенге, из них 21 млрд тенге - экономия. Не освоено – 88 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Было отмечено, что основные причины не освоения, это длительное проведение конкурсных процедур; длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений; несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ (подпрограмм); несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур; отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце.

«Расходы местных бюджетов составили 4,4 трлн тенге. Не исполнено - 47 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов порядка 2 трлн тенге. На 1 июня им выделено 641 млрд тенге. Из них освоено – 97,8%. Не освоено - 14 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в Астане, Карагандинской, Жамбылской и Алматинской областях», - уточнил Ерулан Жамаубаев.