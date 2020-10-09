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88 госпитализированы, сотни эвакуированы в результате пожара в многоэтажке в Южной Корее

Автор:  
Adlet Seilkhanov
9 Октября 2020, 09:53
88 госпитализированы, сотни эвакуированы в результате пожара в многоэтажке в Южной Корее

УЛСАН. КАЗИНФОРМ - Пожар разгорелся в одном из многоэтажных зданий города Улсан, расположенного на юго-востоке Южной Кореи, спровоцировав массовую госпитализацию людей в связи с отравлением от угарного газа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Пожар произошел в четверг примерно в 11:07 ночи в 33-этажном коммерческом и жилом здании Samhwan Art Nouveau в городе Улсан. Говорится, что сильный ветер способствовал стремительному распространению пожара по всему зданию. Сотни людей были вынуждены покинуть здание.

Сообщается, что пожар был локализован через два часа после возгорания, но не был полностью потушен из-за сильного ветра.

По словам городских властей, по меньшей мере 88 человек были доставлены в ближайшие больницы из-за отравления угарным газом, но смертельных случаев не зафиксировано.

Сотрудники пожарных служб продолжают проводить поисковые работы на месте происшествия.

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Предполагается, что пожар разгорелся на 12-м этаже здания, где располагаются 120 жилых квартир и магазинов. Причина пожара расследуется.

По словам очевидцев, быстрому распространению пожара способствовали изоляционные материалы во внешних стенах здания.

Премьер-министр Кореи Чон Се Гюн призвал мобилизовать все возможные ресурсы для скорейшего устранения пожара и обеспечения безопасности людей. Также говорится, что на место пожара прибыл министр внутренних дел и безопасности Кореи Чин Янг.


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