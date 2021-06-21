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    12:04, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    88 человек погибли в ДТП за две недели в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последние две недели в Казахстане в ДТП погибли 88 человек. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С наступлением периода отпусков значительно возросла интенсивность автомобильного движения, что в свою очередь повысило транспортные риски. Так, за последние две недели в 428 дорожно-транспортных происшествиях погибли 88 человек и еще 505 получили ранения. При этом, в 92 ДТП погибли 8 и пострадали 102 несовершеннолетних. Треть всех погибших и пострадавших – это пешеходы», – сообщил официальный представитель министерства внутренних дел Нурдильда Ораз на брифинге ведомства.

    По данным МВД, основными причинами данных ДТП являются нарушения водителями и пешеходами правил дорожного движения.

    «На загородных дорогах, где ДТП отличаются высоким уровнем смертности, основной причиной аварий являются нарушение водителями скоростного режима движения и выезд на полосу встречного движения. В населенных пунктах распространенными причинами ДТП являются нарушение правил проезда пешеходных переходов и также превышение скорости», – отметил Нурдильда Ораз.

    В МВД напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

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    Происшествия, ЧС Главная Происшествия Правоохранительные органы
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