88,9% сельского населения охвачено услугами водоснабжения в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области в 2022 году планируется завершить реализацию 13 проектов в 13 населенных пунктах, что позволит увеличить доступ к централизованному водоснабжению в семи селах с численностью населения свыше 6,7 тыс человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Особое внимание в Акмолинской области уделяется развитию жизнеобеспечивающей инфраструктуры.

По словам руководителя управления энергетики и ЖКХ Акмолинской области Данияра Куанышбаева, на сегодняшний день сельское население региона охвачено услугами водоснабжения на 88,9%. В целях обеспечения 177 сельских населенных пунктов качественной питьевой водой в 74 планируется строительство систем водоснабжения со сроком реализации в 2022-2025 годах, в 72 установка комбинированных блок-модулей (КБМ). В 2021 году введены шесть объектов водоснабжения, построен и реконструирован 221 километр сетей водоснабжения.

«По итогам года три населенных пункта (Бейс-Хазирет Атбасарского района, Шубар и Фарфоровый Целиноградского района) переведены из категории децентрализованных в категорию с централизованным водоснабжением с численностью населения 2,3 тыс человек, установлены КБМ в 14 селах с численностью населения 13,4 тыс человек», - поделился спикер.

Для решения экологических проблем в Щучинско-Боровской курортной зоне реализуются восемь проектов на сумму более 15,1 млрд тенге, что позволит к 2022 году полностью обеспечить централизованным водоснабжением и водоотведением город Щучинск, поселки Бурабай и Катарколь, а также находящиеся в курортной зоне здравницы и санатории.

«В 2022 году планируется завершить реализацию 13 проектов в 13 населенных пунктах, увеличив доступ к централизованному водоснабжению в семи селах с численностью населения свыше 6,7 тыс человек. Всего по области планируется построить и реконструировать 260 км сетей водоснабжения», - добавил Д. Куанышбаев.