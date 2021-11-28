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879 казахстанцев выздоровели от коронавируса

28 Ноября 2021 08:16
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879 казахстанцев выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 879 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 156,

город Алматы - 117,

город Шымкент - 23,

Акмолинская область - 85,

Алматинская область - 44,

Атырауская область - 16,

Восточно-Казахстанская область - 89,

Жамбылская область - 5,

Западно-Казахстанская область - 22,

Карагандинская область - 48,

Костанайская область - 193,

Кызылординская область - 21,

Мангистауская область - 3,

Павлодарская область - 26,

Северо-Казахстанская область - 21,

Туркестанская область - 10.

Итого выздоровевших в Казахстане - 933986


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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