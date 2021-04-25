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    11:41, 25 Апрель 2021 | GMT +6

    878 067 человек провакцинировано в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 878 067 человек провакцинировано от коронавирусной инфекции в Казахстане на 25 апреля 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства здравоохранения РК.

    Лидирует по вакцинации по-прежнему город Алматы, где от коронавируса привились 176 823 человек. Самые низкие темпы вакцинации среди регионов в Атырауской области, здесь вакцину получили пока что 15 287 человек. В главном городе страны – Нур-Султане – 87 714 вакцинировавшихся. Это третье место после Алматинской области (118 809 привившихся).


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Регионы Казахстана Образование Главная Общество Безопасность
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