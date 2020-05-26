874 камеры видеонаблюдения установят в Аксае

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Аксае Бурлинского района ЗКО будут установлены 874 камеры видеонаблюдения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировал начальник Бурлинского районного отдела полиции Даурен Утегулов, планируется охватить видеонаблюдением весь город. В первую очередь, камеры будут установлены на всех социальных объектах города, это школы, больницы, культурные учреждения, административные здания, а также все дворовые территории. Для этого необходимо установить порядка 874 камер видеонаблюдения. Все они будут сведены в единый центр оперативного управления районного отдела полиции, который будет обеспечен необходимым оборудованием и штатом сотрудников для контроля за соблюдением правового порядка.

Из 56 тысяч человек, проживающих в Бурлинском районе, более 42 тысяч живут в Аксае. Поэтому первоначальная работа по установке видеокамер будет акцентироваться на городе. На втором этапе будут установлены камеры видеонаблюдения во всех сельских населенных пунктах района. Таким образом, будет обеспечиваться контроль за соблюдением общественного порядка в районе с выводом всей оперативной информации в центр оперативного управления, который будет сосредоточен в здании районного пункта полиции.