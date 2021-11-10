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872 ДТП с участием  авто с иностранными номерами произошло в Костанайской области

10 Ноября 2021 02:01
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872 ДТП с участием  авто с иностранными номерами произошло в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - С Костанайской области отмечается большое количество ДТП с участием авто с российским учётом. Только за день происходит несколько аварий. Статистику по ДТП озвучили в департаменте полиции Костанайской области, передаёт передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«С начала года на территории области зарегистрировано 872 дорожно-транспортных происшествия по вине водителей, управлявших транспортными средствами, состоящими на учетах в иностранных государствах, в том числе 812 ДТП, с причинением материального ущерба, а также 60 ДТП с пострадавшими, в которых 14 человек (это 20% от общего количества погибших в ДТП - 71) погибло и 66 ранено»,- озвучили данные в пресс-службе ведомства.

Так, только за один день зарегистрировано 6 ДТП с участием транспортных средств, с российским учетом.

«Так, 8 ноября в 16:00 часов в городе Костанае по улице Доненбаевой 38-летний водитель автомобиля «ГАЗ 33023», с номерными знаками Российской Федерации, не убедившись в безопасности движения, задним ходом допустил столкновение с автомашиной марки «Лада», тем самым причинив владельцу транспортного средства материальный ущерб,- привели пример в полиции. - В этот же день на пульт «102» поступило сообщение, о факте ДТП по водитель транспортного средства «ВАЗ», с государственными регистрационными номерными знаками Российской Федерации, допустив дорожно-транспортное происшествие скрылся с места происшествия».

Автомобиль объявлен в розыск. Возбуждено административное производство по ч.2 ст.611 КоАП РК.

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#Костанайская область   #Транспорт   #МВД РК  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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