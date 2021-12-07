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870 жителей Атырауской области ревакцинировались от COVID-19
7 Декабря 2021 18:25
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе продолжается ревакцинация населения от коронавирусной инфекции. 870 жителей Атырауской области ревакцинировались от COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, с 23 ноября бустерным компонентом от COVID-19 привито 870 местных жителей.
Общее количество жителей области, подлежащих ревакцинации, составляет 2286 человек. Это лица, привитые в период с 1 по 28 февраля 2021 г. вакциной «Спутник V». К ним относятся представители восьми категорий: медработники, педагоги, полицейские, студенты, сотрудники закрытых учреждений, сотрудники правоохранительных органов, государственные служащие, а также лица с хроническими заболеваниями.
Кроме того, ревакцинации подлежат лица, привитые от COVID-19 в период с 1 апреля по 31 мая 2021 г. вакцинами QazVac, VeroCell, Hayat-Vax.
Кроме того, ревакцинации подлежат лица, привитые от COVID-19 в период с 1 апреля по 31 мая 2021 г. вакцинами QazVac, VeroCell, Hayat-Vax.
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