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87 виброакустических аппаратов для борьбы с коронавирусом закупили в инфекционные больницы РК

4 Июня 2020 20:10
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87 виброакустических аппаратов для борьбы с коронавирусом закупили в инфекционные больницы РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК закупило в инфекционные больницы Казахстана 87 виброакустических аппаратов для проведения терапии патологии легких, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Данное мероприятие является продолжением масштабной программы по укреплению материально-технического оснащения организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь при COVID-19.

Применение виброакустической терапии при лечении легочных осложнений на фоне вирусной инфекции является необходимым этапом лечения в соответствии с требованиями национальных стандартов и уже сегодня подтверждается положительными результатами использования у тяжелых больных.

«Бифокальная виброакустическая легочная терапия в составе комплексного лечения без увеличения медикаментозной терапии способствует: улучшению вентиляции легких; активации трахеобронхиального дренирования; ускорению разрешения инфильтрации легочной ткани; сокращению сроков пребывания на аппаратах искусственной вентиляции легких и снижению риска развития острого респираторного дистресс-синдрома», - пояснили в Минздраве.

Необходимо отметить, что разработчиком и производителем данного аппарата является отечественная компания BARK Technology, которая экспортирует отечественный продукт в ОАЭ, Сингапур, Россию, Узбекистан и другие страны.


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Ключевые слова: Минздрав РК, Здравоохранение, Коронавирус в РК,
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