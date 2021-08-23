87 уголовных дел, связанных с торговлей людьми, возбудили в Казахстане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 87 уголовных дел, связанных с торговлей людьми, возбудили в Казахстане с начала года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Для успешного противодействия фактам торговли людьми необходимы качественное изменение подходов к решению существующих проблем, тесное взаимодействие и системная работа уполномоченных органов, консолидация усилий государства и гражданского общества. Нынешний кризис, вызванный коронавирусом COVID-19, затрагивает все страны и общества. Новая ситуация особенно негативно сказывается на уязвимых категориях населения, включая тысячи мигрантов. Жертвы торговли людьми, иногда, просто выпадают из общества. И речь не только в том, что их принуждают к труду, и они не получают оплаты за выполненную работу.