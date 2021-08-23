НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 87 уголовных дел, связанных с торговлей людьми, возбудили в Казахстане с начала года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Для успешного противодействия фактам торговли людьми необходимы качественное изменение подходов к решению существующих проблем, тесное взаимодействие и системная работа уполномоченных органов, консолидация усилий государства и гражданского общества. Нынешний кризис, вызванный коронавирусом COVID-19, затрагивает все страны и общества. Новая ситуация особенно негативно сказывается на уязвимых категориях населения, включая тысячи мигрантов. Жертвы торговли людьми, иногда, просто выпадают из общества. И речь не только в том, что их принуждают к труду, и они не получают оплаты за выполненную работу.
Пострадавшие от таких преступлений лишаются возможности претендовать на гарантированные государством свободы и права человека. Поэтому нужно уделить внимание выявлению и расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми. Это преступление, которое нарушает ряд прав гражданина: это право на труд, достойную оплату труда, охрану здоровья, в конце концов, честь и достоинство.
23 августа – Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации. Этот день установлен по рекомендации 150 сессии исполнительного совета ЮНЕСКО в день восстания рабов Сан-Доминго и Гаити в 1791 году, которое положило начало процессу ликвидации системы рабства.
В Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации мировое сообщество не только вспоминает исторические события 1791 года, но и отдает дань уважения всем тем, кто, действуя сообща или в одиночку, способствовал началу необратимого процесса уничтожения работорговли и рабства во всем мире. С начала года органами внутренних дел возбуждено 87 уголовных дел, связанных с торговлей людьми, из них: по ст. 125 ч.3 п.2 УК «Похищение человека с целью эксплуатации» – 1; по ст. 126 ч.3 п.2 УК «Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации» – 3; по ст. 128 УК «Торговля людьми» – 6; по ст. 134 УК «Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией» – 4; по ст. 135 УК «Торговля несовершеннолетними» – 11; по ст. 308 УК «Вовлечение в занятие проституцией» –6; по ст. 309 УК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество» – 56. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в начале июня 2021 года принял Указ о первоочередных мерах, которые необходимо принять в целях обеспечения гарантированной охраны прав человека. Правительств РК приступило к реализации Плана первоочередных 26 мер, из которых 16 мер планирует завершить до конца 2021 года, включая меры по законодательному усилению механизма предупреждения торговли людьми и по оказанию помощи пострадавшим и обеспечение их защиты в ходе уголовного расследования уголовных дел.