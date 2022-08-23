Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

87 тыс. вакансий разместили в июле на электронной бирже труда

Редактор:  
Гульмира Байзакова
23 Августа 2022, 15:02
87 тыс. вакансий разместили в июле на электронной бирже труда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В июле 2022 года на электронной бирже труда (ЭБТ) размещено 87 тыс. вакансий и 70,6 тыс. резюме. По сравнению с предыдущим месяцем число вакансий снизилось на 30%, а количество актуальных резюме увеличилось на 18%. Также сокращается спрос на низкоквалифицированные кадры за счет сезонных особенностей рынка труда. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По итогам прошедшего месяца наблюдается снижение активности со стороны работодателей, приблизившись к показателям в мае. Спад связан со уменьшением спроса на фермеров и рабочих в сельском хозяйстве (-70%) и работников неквалифицированного труда (-43%). Эта тенденция носит сезонный характер, так, в июле прошлого года количество вакансий снизилось на 15% в сравнении с предыдущим месяцем прошлого года.

В разрезе регионов в Жамбылской области предложение снизилось на 71%, в Кызылординской – на 55%, в Актюбинской – на 52% и в Северо-Казахстанской областях – на 48%. Однако в Западно-Казахстанской и Алматинской областях наблюдается обратная тенденция, увеличение предложения – на 13% и 4% соответственно.

«В связи с приближением начала учебного периода наблюдается повышенный спрос на кадры в учреждениях среднего и дошкольного образования: потребность на данный момент составляет 10,2 тыс. вакансий, или 12% от всех вакансий. Больше всего вакансий было размещено в Карагандинской (899 вакансий), Жамбылской (792 вакансий) и Алматинской (737 вакансий) областях. Средняя зарплата учителей в целом по Казахстану составляет 109,4 тыс. тенге», – сообщила управляющий директор АО «Центр развития трудовых ресурсов» Александра Молчановская.

На втором месте в рейтинге наиболее востребованных находятся предприятия сельского хозяйства и строительства жилых зданий (по 4 тыс. вакансий, или 5%). При этом 36% вакансий в сфере сельского хозяйства приходится на Туркестанскую область, а почти половина вакансий (43%) в сфере строительства опубликованы в г. Нур-Султане.

Спрос на работников низкой квалификации в июле текущего года в сравнении с предыдущим месяцем снизился почти в 2 раза, с 50,6 тыс. до 28,7 тыс. вакансий, в то время как предложение снизилось на 11%, с 29,1 тыс. до 25,8 тыс. резюме.

«Вместе с тем усилился дисбаланс между потребностями рынка труда и предложением для среднеквалифицированных специалистов. Так, количество вакансий на специалистов средней квалификации превысило предложения в 1,7 раза: 38,9 тыс. вакансий против 23,6 тыс. резюме. А наименьшая потребность у работодателей на ЭБТ в специалистах высокой квалификации – всего 17% от количества размещенных вакансий», – продолжила Александра Молчановская.

В разрезе специальностей наиболее востребованным стал средний медицинский персонал – 1,2 тыс. вакансий. А наибольший разрыв между вакансиями и резюме в сторону дефицита специалистов наблюдается среди преподавателей вузов – 1331 вакансия против 945 резюме, врачей – 1772 вакансии против 605 резюме, охранников – 1685 вакансий против 463 резюме и воспитателей – 1450 вакансий против 990 резюме.

Вместе с тем наибольший профицит среди соискателей наблюдается у юристов (1143 резюме против 331 вакансии), экономистов (457 резюме против 182 вакансий), фельдшеров (735 резюме против 174 вакансий), вахтеров (864 резюме против 130 вакансий), курьеров (465 резюме против 123 вакансий) и неквалифицированных рабочих (1245 резюме против 644 вакансий).

В региональном разрезе активность со стороны соискателей выросла в основном в Жамбылской (5,5 тыс. резюме) и Актюбинской (4,7 тыс. резюме) областях – почти в 3 раза, городе Шымкенте – более чем в 2 раза (6 тыс. резюме), Алматы – в 1,8 раза (3,5 тыс. резюме). В сравнении с прошлым месяцем общее количество резюме выросло от учителей в 2,3 раза (с 2,8 тыс. до 6,5 тыс. резюме), юристов – в 1,7 раза (с 677 до 1143 резюме) и воспитателей – в 1,6 раза (с 609 до 990 резюме).

Самый высокий размер запрашиваемых заработных плат чаще всего в своих резюме указывают соискатели среди инженеров в авиации – 3,3 млн тенге, руководители высшего звена – 2 млн тенге, главные аудиторы, космические инженеры, генеральные директора – свыше 1 млн тенге. Тогда как работодатели предлагают наибольшую оплату труда для пилотов – в среднем 900 тыс. тенге, главных строителей – 700 тыс. тенге, заведующих ремонтно-механической мастерской и супервайзеров по бурению – 600 тыс. тенге.

Несмотря на рост активности со стороны соискателей и снижения спроса от работодателей, общий дефицит на некоторые кадры очевиден. Умеренный интерес со стороны соискателей низкой квалификации связан с сезонностью.


Минтруда РК   Занятость   Цифровой Казахстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной