87 тыс. вакансий разместили в июле на электронной бирже труда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В июле 2022 года на электронной бирже труда (ЭБТ) размещено 87 тыс. вакансий и 70,6 тыс. резюме. По сравнению с предыдущим месяцем число вакансий снизилось на 30%, а количество актуальных резюме увеличилось на 18%. Также сокращается спрос на низкоквалифицированные кадры за счет сезонных особенностей рынка труда. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По итогам прошедшего месяца наблюдается снижение активности со стороны работодателей, приблизившись к показателям в мае. Спад связан со уменьшением спроса на фермеров и рабочих в сельском хозяйстве (-70%) и работников неквалифицированного труда (-43%). Эта тенденция носит сезонный характер, так, в июле прошлого года количество вакансий снизилось на 15% в сравнении с предыдущим месяцем прошлого года.

В разрезе регионов в Жамбылской области предложение снизилось на 71%, в Кызылординской – на 55%, в Актюбинской – на 52% и в Северо-Казахстанской областях – на 48%. Однако в Западно-Казахстанской и Алматинской областях наблюдается обратная тенденция, увеличение предложения – на 13% и 4% соответственно.

«В связи с приближением начала учебного периода наблюдается повышенный спрос на кадры в учреждениях среднего и дошкольного образования: потребность на данный момент составляет 10,2 тыс. вакансий, или 12% от всех вакансий. Больше всего вакансий было размещено в Карагандинской (899 вакансий), Жамбылской (792 вакансий) и Алматинской (737 вакансий) областях. Средняя зарплата учителей в целом по Казахстану составляет 109,4 тыс. тенге», – сообщила управляющий директор АО «Центр развития трудовых ресурсов» Александра Молчановская.

На втором месте в рейтинге наиболее востребованных находятся предприятия сельского хозяйства и строительства жилых зданий (по 4 тыс. вакансий, или 5%). При этом 36% вакансий в сфере сельского хозяйства приходится на Туркестанскую область, а почти половина вакансий (43%) в сфере строительства опубликованы в г. Нур-Султане.

Спрос на работников низкой квалификации в июле текущего года в сравнении с предыдущим месяцем снизился почти в 2 раза, с 50,6 тыс. до 28,7 тыс. вакансий, в то время как предложение снизилось на 11%, с 29,1 тыс. до 25,8 тыс. резюме.

«Вместе с тем усилился дисбаланс между потребностями рынка труда и предложением для среднеквалифицированных специалистов. Так, количество вакансий на специалистов средней квалификации превысило предложения в 1,7 раза: 38,9 тыс. вакансий против 23,6 тыс. резюме. А наименьшая потребность у работодателей на ЭБТ в специалистах высокой квалификации – всего 17% от количества размещенных вакансий», – продолжила Александра Молчановская.

В разрезе специальностей наиболее востребованным стал средний медицинский персонал – 1,2 тыс. вакансий. А наибольший разрыв между вакансиями и резюме в сторону дефицита специалистов наблюдается среди преподавателей вузов – 1331 вакансия против 945 резюме, врачей – 1772 вакансии против 605 резюме, охранников – 1685 вакансий против 463 резюме и воспитателей – 1450 вакансий против 990 резюме.

Вместе с тем наибольший профицит среди соискателей наблюдается у юристов (1143 резюме против 331 вакансии), экономистов (457 резюме против 182 вакансий), фельдшеров (735 резюме против 174 вакансий), вахтеров (864 резюме против 130 вакансий), курьеров (465 резюме против 123 вакансий) и неквалифицированных рабочих (1245 резюме против 644 вакансий).

В региональном разрезе активность со стороны соискателей выросла в основном в Жамбылской (5,5 тыс. резюме) и Актюбинской (4,7 тыс. резюме) областях – почти в 3 раза, городе Шымкенте – более чем в 2 раза (6 тыс. резюме), Алматы – в 1,8 раза (3,5 тыс. резюме). В сравнении с прошлым месяцем общее количество резюме выросло от учителей в 2,3 раза (с 2,8 тыс. до 6,5 тыс. резюме), юристов – в 1,7 раза (с 677 до 1143 резюме) и воспитателей – в 1,6 раза (с 609 до 990 резюме).

Самый высокий размер запрашиваемых заработных плат чаще всего в своих резюме указывают соискатели среди инженеров в авиации – 3,3 млн тенге, руководители высшего звена – 2 млн тенге, главные аудиторы, космические инженеры, генеральные директора – свыше 1 млн тенге. Тогда как работодатели предлагают наибольшую оплату труда для пилотов – в среднем 900 тыс. тенге, главных строителей – 700 тыс. тенге, заведующих ремонтно-механической мастерской и супервайзеров по бурению – 600 тыс. тенге.

Несмотря на рост активности со стороны соискателей и снижения спроса от работодателей, общий дефицит на некоторые кадры очевиден. Умеренный интерес со стороны соискателей низкой квалификации связан с сезонностью.