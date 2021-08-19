87 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 87 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, 14 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1 780 человек.

Загруженность составляет 59,1% (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 87 пациентов, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 87,7% (на 114 мест).

За сутки в области умерли восемь человек, инфицированных коронавирусом.

Как ранее сообщалось, 2347 человек в Атырауской области привились от COVID-19 за сутки.