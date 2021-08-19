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87 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области
19 Августа 2021 20:50
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 87 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, 14 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1 780 человек.
Загруженность составляет 59,1% (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 87 пациентов, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 87,7% (на 114 мест).
За сутки в области умерли восемь человек, инфицированных коронавирусом.
Как ранее сообщалось, 2347 человек в Атырауской области привились от COVID-19 за сутки.
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