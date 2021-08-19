+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 25 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

87 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

19 Августа 2021 20:50
Поделиться:
87 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 87 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, 14 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Китайскую вакцину VeroCell распределили по всем поликлиникам Павлодарской области
В одном из районов Акмолинской области завершена иммунизация населения Павлодарка с поддельным паспортом вакцинации скончалась в реанимации Главврач больницы СКО: в стационаре на одного вакцинированного -  10 непривитых

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1 780 человек.

Загруженность составляет 59,1% (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 87 пациентов, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 87,7% (на 114 мест).

За сутки в области умерли восемь человек, инфицированных коронавирусом.
Как ранее сообщалось, 2347 человек в Атырауской области привились от COVID-19 за сутки.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Китайскую вакцину VeroCell распределили по всем поликлиникам Павлодарской области
В одном из районов Акмолинской области завершена иммунизация населения
Павлодарка с поддельным паспортом вакцинации скончалась в реанимации
Главврач больницы СКО: в стационаре на одного вакцинированного -  10 непривитых
Популярное
1 Назначен прокурор города Косшы Акмолинской области
2 Одну из крупных улиц перекроют в Алматы
3 МОН РК планирует повышать квалификацию учителей один раз в два или три года
4 Видео с привязанными к унитазам детьми прокомментировали в Атырау
5 Миссию ООН по содействию Афганистану временно разместят в Алматы
6 Неблагоприятные  метеоусловия будут в Актобе, Нур-Султане и Костанае
Читайте также
В Туркестанской области оштрафованы на 224 млн тенге за несоблюдение карантина
Павлодарка с поддельным паспортом вакцинации скончалась в реанимации
Назначен прокурор города Косшы Акмолинской области
Одну из крупных улиц перекроют в Алматы
МОН РК планирует повышать квалификацию учителей один раз в два или три года
Видео с привязанными к унитазам детьми прокомментировали в Атырау
Миссию ООН по содействию Афганистану временно разместят в Алматы
Неблагоприятные  метеоусловия будут в Актобе, Нур-Султане и Костанае
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив