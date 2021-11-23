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    06:28, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    87 пьяных водителей без прав выявили в Костанайской области с начала года

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции Костанайской области обратился к водителям транспортных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации полиции, с начала текущего года на территории области сотрудниками полиции выявлено и привлечено к уголовной ответственности 87 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, будучи лишенными права управления. К административной ответственности привлечено 1400 водителей, находящихся в состоянии опьянения, а также 133 лица, лишенных права управления.

    В Департаменте полиции Костанайской области напомнили, что с прошлого года ответственность за указанные нарушения была ужесточена.

    «За управление транспортным средством в состоянии опьянения, будучи лишенным права управления, предусмотрена уголовная ответственность по статье 346 УК РК, санкция которой, в зависимости от тяжести, предусматривает штраф до 5 тыс. МРП либо исправительные работы в том же размере, а также лишение свободы до 8 лет. За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность по статье 608 КоАП РК, санкция которой предусматривает арест сроком от 15 до 30 суток и лишение права управления транспортным средством на срок от 7 до 9 лет. А также за управление транспортным средством лицом, лишенным прав, предусмотрена административная ответственность по части 3 статьи 612 КРКоАП, санкция которой предусматривает штраф от 50 до 70 МРП либо административный арест от 10 до 15 суток», - сообщили в ведомстве.

    Департамент полиции призывает жителей области неукоснительно соблюдать ПДД, ведь от этого зависят жизнь и здоровье окружающих людей.


    Теги:
    Костанайская область Транспорт Правоохранительные органы
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