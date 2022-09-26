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87 км из Семея до дома Мухтара Ауэзова в Абайском районе пробежал марафонец

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Сентября 2022, 21:18
87 км из Семея до дома Мухтара Ауэзова в Абайском районе пробежал марафонец

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Абайской области в честь 125-летия Мухтара Ауэзова прошел ультрамарафон на расстояние 87 км - от площади Мухтара Ауэзова в Семее до дома Мухтара Ауэзова в Абайском районе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служуб областного акимата.

Единственный участник марафона, семейчанин Рамазан Салыкжанов - доцент кафедры социологии ЕНУ пробежал это расстояние за 7:59:53, установив для себя личный рекорд.

«Я планировал пробежать 87 километров примерно за 8,5 часов, но сделал это быстрее. Ранее преодолевал шесть раз полный марафон, но больше 70 километров за шесть часов не пробегал. Для меня это новый рубеж», - сказал ультрамарафонец.


Спорт   Абайская область   125-летие Мухтара Ауэзова  
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