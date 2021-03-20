87 ДТП за сутки произошло в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичных автовладельцев полицейские призывают быть осторожными в связи с гололедом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

За прошедшие сутки в столице зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий.

Сегодня, 20 марта маршрутный автобус, следуя по Коргалжынскому шоссе со стороны проспекта Туран из-за гололеда допустил наезд на опору освещения, которая в результате падения повредила движущуюся автомашину марки «Лада Гранта». В результате ДТП пострадавших нет.

Также около 08:05 часов по проспекту Тлендиева водитель маршрутного автобуса не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с легковой автомашиной, а затем со стоящей большегрузной автомашиной.

На месте работают сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Водителю автобуса оказывается медицинская помощь.

Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает водителей быть осторожными во время движения, неукоснительно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Кроме того, рекомендуем перед пешеходным переходом максимально снизить скорость движения и быть предельно внимательными.



