РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:19, 20 Март 2021 | GMT +6

    87 ДТП за сутки произошло в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичных автовладельцев полицейские призывают быть осторожными в связи с гололедом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    За прошедшие сутки в столице зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий.

    Сегодня, 20 марта маршрутный автобус, следуя по Коргалжынскому шоссе со стороны проспекта Туран из-за гололеда допустил наезд на опору освещения, которая в результате падения повредила движущуюся автомашину марки «Лада Гранта». В результате ДТП пострадавших нет.

    Также около 08:05 часов по проспекту Тлендиева водитель маршрутного автобуса не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с легковой автомашиной, а затем со стоящей большегрузной автомашиной.

    На месте работают сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Водителю автобуса оказывается медицинская помощь.

    Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает водителей быть осторожными во время движения, неукоснительно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Кроме того, рекомендуем перед пешеходным переходом максимально снизить скорость движения и быть предельно внимательными.



    Теги:
    МВД РК Погода ДТП Астана
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!