87 детских оздоровительных центров проверяют в Казахстане

Под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой в Правительстве состоялось совещание по организации летнего отдыха детей и инклюзивному образованию, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Первым вопросом рассмотрели организацию летнего отдыха детей. По состоянию на сегодняшний день оздоровительными мероприятиями охвачено более 3,3 млн детей. Особое внимание уделяется детям с особыми образовательными потребностями. 72,8 тыс. детей данной категории уже охвачены летним отдыхом и оздоровительными мероприятиями.

Кроме того, на сегодняшний день из 174 действующих детских оздоровительных центров лицензии получили 104 центра. Полностью завершили работу по лицензированию только семь областей, а также города Шымкент и Алматы. Вместе с тем в Алматинской области получили только четыре, в Туркестанской – только три. В области Абай на сегодняшний день ни один центр не получил лицензию на осуществление образовательной и оздоровительной деятельности.

Об итогах проверок деятельности детских оздоровительных центров и о принятых мерах доложила Акмарал Альназарова. На сегодняшний день проводятся проверки 87 ДОЦ, из которых 26 уже завершены. По их итогам нарушения выявлены в 20 центрах. При проверке особое внимание было уделено вопросам качества питания, в условиях жаркой погоды.

Отдельно рассмотрена ситуация в ДОЦ «Светофор» Костанайской области. Деятельность центра приостановлена в связи с нарушением санитарных требований.

О мерах по обеспечению безопасности детей доложил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев. Он сообщил, что особое внимание уделяется обеспечению безопасности на водоемах, в том числе недопущению купания детей в запрещенных и необорудованных местах. Кроме того, в детских оздоровительных центрах усилены меры пожарной безопасности: проведены профилактические обследования объектов, практические занятия и тренировки по эвакуации детей и персонала.

Заместитель министра внутренних дел подчеркнул, что работа по обеспечению безопасности детей в период летних каникул находится на особом контроле – усилены маршруты патрулирования парков, скверов, торговых-развлекательных центров, спортивных объектов. Особое внимание уделяется вопросам организационной перевозки и сопровождения детей - организовано свыше 5 тыс. сопровождений.

Подводя итоги рассмотрения вопроса, Аида Балаева поручила обеспечить неукоснительный контроль за соблюдением требований безопасности. Особое внимание поручено уделить качеству питания, пожарной безопасности, а также безопасности детей на водоемах и в местах отдыха. Кроме того, вице-премьер подчеркнула необходимость усилить профилактическую и разъяснительную работу с детьми и воспитателями по соблюдению правил безопасного поведения.

Вторым вопросом рассмотрели развитие инклюзивного образования. Проект межведомственного комплексного плана развития инклюзивного образования на 2026-2030 годы представила Жұлдыз Сүлейменова.

Так, профильным ведомством впервые разработан единый пятилетний план, охватывающий все этапы сопровождения ребенка: от раннего выявления особых образовательных потребностей до получения образования, социальной адаптации и подготовки к самостоятельной жизни. Документ включает четыре раздела, 18 направлений и 82 мероприятия. В его реализации предусмотрено участие 10 государственных органов и местных исполнительных органов.

Особый акцент сделан на развитии инфраструктуры. Сегодня в стране действует 539 специальных организаций. Вместе с тем около 10 тыс. детей ожидают заключения психолого-медико-педагогических консультаций, еще 16 тыс. стоят в очереди на получение коррекционных и реабилитационных услуг. Кроме того, 17 тыс. детей школьного возраста, или 12%, обучаются на дому.

В завершение совещания Аида Балаева отметила, что Министерством просвещения совместно с заинтересованными государственными органами проделана большая подготовительная работа, и в целом подходы комплексного плана развития инклюзивного образования на 2026-2030 годы были поддержаны.

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