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87 детей отравились в поезде Мурманск - Адлер в России

8 Августа 2021 13:47
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87 детей отравились в поезде Мурманск - Адлер в России

КРАСНОДАР. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Число детей, госпитализированных после отправления в поезде Мурманск - Адлер в больницы Кубани, увеличилось до 87, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Они находятся в состояниях легкой и средней степени тяжести, сообщили в оперштабе Кубани.

«В больницах Кубани проходят лечение 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск - Адлер. На 8 августа в Туапсинской ЦРБ №1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской - 12, в Белореченской - восемь. Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести», - говорится в сообщении.

Всего в поезде ехали 246 детей и 24 сопровождающих. Остальные дети доставлены в здравницы Туапсинского района.

Накануне с поезда Мурманск - Адлер с признаками кишечной инфекции в больницы Краснодарского края госпитализировали 19 детей и двух сопровождающих, которые ехали из Карелии. Сообщалось, что дети ужинали в вагоне-ресторане. Один из четырех сотрудников вагона был отстранен от работы после отказа сдать анализы, еще у троих анализы взяли. Также взяты пробы пищи, питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих средств. Позже стало известно, что число госпитализированных детей увеличилось до 56. СК возбудил дело, прокуратура проводит проверку.

В Минздраве края ранее сообщали, что дети передвигались в составе двух организованных групп. После снятия с поезда детей с признаками отравления остальные продолжили путь до станции назначения.


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#Происшествия   #Россия  
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