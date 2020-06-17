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87 человек выздоровели от КВИ

17 Июня 2020 14:20
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87 человек выздоровели от КВИ

город Нур-Султан - 47,

город Шымкент - 22,

Актюбинская область - 3,

Атырауская область - 6,

Кызылординская область - 4,

Туркестанская область - 2,

Мангистауская область - 3.

Итого выздоровевших в Казахстане - 9716:

г. Нур-Султан – 2055

г. Алматы – 2098

г. Шымкент – 511

Акмолинская область – 159

Актюбинская область – 293

Алматинская область – 389

Атырауская область – 1000

Восточно-Казахстанская область – 130

Жамбылская область – 325

Западно-Казахстанская область – 620

Карагандинская область – 716

Костанайская область – 186

Кызылординская область – 461

Мангистауская область – 268

Павлодарская область – 188

Северо-Казахстанская область – 51

Туркестанская область – 284

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