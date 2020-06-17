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87 человек выздоровели от КВИ
17 Июня 2020 14:20
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город Нур-Султан - 47,
город Шымкент - 22,
Актюбинская область - 3,
Атырауская область - 6,
Кызылординская область - 4,
Туркестанская область - 2,
Мангистауская область - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 9716:
г. Нур-Султан – 2055
г. Алматы – 2098
г. Шымкент – 511
Акмолинская область – 159
Актюбинская область – 293
Алматинская область – 389
Атырауская область – 1000
Восточно-Казахстанская область – 130
Жамбылская область – 325
Западно-Казахстанская область – 620
Карагандинская область – 716
Костанайская область – 186
Кызылординская область – 461
Мангистауская область – 268
Павлодарская область – 188
Северо-Казахстанская область – 51
Туркестанская область – 284
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