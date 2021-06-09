87 510 тенге: о штрафе за нарушение режима изоляции предупредила астанчан главный санврач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 10 июня нарушителей режима изоляции будут штрафовать на 87 510 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее главный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова сказала , что Министерством здравоохранения РК утверждены санитарные правила, которые предусматривают обязательный режим изоляции для больных и контактных КВИ.

За неисполнение данных требований, как отметила главный санврач, предусмотрено административное наказание нарушителей режима самоизоляции, выявленных с помощью информационной платформы Ashyq.

«Данные системы являются подтверждением факта фиксации лиц с «красным» статусом при посещении ими общественных объектов, участвующих в проекте Ashyq. То есть факт того, что больной человек, находящийся на карантине, не соблюдает санитарно-эпидемиологические требования, станет поводом для возбуждения дела об административном правонарушении, согласно ст. 802 КоАП и принятия к нему мер административного взыскания. Если гражданин заведомо зная о своем инфицированном статусе, нарушил режим самоизоляции и умышленно создал угрозу заражения для окружающих, то ст. 425 частью 1 КоАП РК ему грозит наказание в виде административного штрафа в размере 30 МРП или 87 510 тенге. Данные Правила вступают в силу 10 июня 2021 года», - сообщила на брифинге в акимате Сархат Бейсенова.

«Стоит отметить, что жители с «красным» или «желтым» статусом, перемещаясь по общественным местам мегаполиса, являются разносчиками COVID-19, заражая горожан – с ослабленным иммунитетом, пожилого и детского возрастов, а также других лиц из группы риска. Тем самым «вносят вклад» в ежедневный прирост заболеваемости, увеличивая период нахождения города Нур-Султан в «красной» зоне», - предупредила главный санврач.



