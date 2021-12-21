Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Официально

87,5% сельских округов отдали свои голоса за кандидатов от Nur Otan

21 Декабря 2021, 16:00
87,5% сельских округов отдали свои голоса за кандидатов от Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам инициированных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым первых прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов в этом году члены партии «Nur Otan» победили в 87,5% округов. Акимами избраны 670 кандидатов, выдвинутых от партии на региональных конференциях, а также 87 самовыдвиженцев-нуротановцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

47% победивших нуротановцев — это новые лица, в том числе представители образования, предприниматели, фермеры. Средний возраст – 46 лет. Представленность женщин – 10%, молодежи до 35 лет – 18%. Многие являются председателями первичных партийных организаций, участниками внутрипартийных праймериз.

«Стартовавшие 25 июля 2021 года по инициативе Главы государства прямые выборы сельских акимов дали системный импульс работе партий с населением непосредственно на местах. В результате конкурентной борьбы нуротановцы победили в большинстве избирательных округов. В качестве акимов были избраны также самовыдвиженцы и представители 5-ти других партий. Таким образом, переход на пропорциональную избирательную систему на всех уровнях серьезно укрепил институциональное значение и роль партий. В широком контексте эти выборы подтвердили практическую реализацию инициированных Елбасы пяти институциональных реформ, направленных на активизацию участия граждан в процессе принятия решений, а также формирование подотчетного государства», - отметил ранее в своей статье «Партийная система – институциональная опора государственности» первый зампред правящей партии Бауыржан Байбек.

Напомним, что в текущем году первые прямые выборы сельских акимов прошли в 864 сельских округах. Из них 730 акимов были избраны 25 июля, еще 134 акима – с августа по декабрь.

Кандидаты от Демократической партии «Ақ жол», Народной партии Казахстана, «Adal», «Ауыл» и Общенациональной социально-демократической партии выиграли в 8,5% сельских округов. В 4% сельских округов победили самовыдвиженцы, не являющиеся представителями ни одной из партий.

По информации пресс-службы партии, все кандидаты от «Nur Otan» прошли семинары на базе Школы политического менеджмента партии и были обеспечены необходимой организационной, методологической и другой поддержкой. У каждого выработана своя конкретная предвыборная программа, подкрепленная при поддержке партии соответствующими ресурсами с учетом возможностей территорий.

Нур Отан   Выборы   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области