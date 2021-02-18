869 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 869 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 105, город Алматы - 105, город Шымкент - 8, Акмолинская область - 72, Актюбинская область - 19, Алматинская область - 61, Атырауская область - 35, Восточно-Казахстанская область - 71, Жамбылская область - 11, Западно-Казахстанская область - 84, Карагандинская область - 65, Костанайская область - 69, Кызылординская область - 6, Мангыстауская область - 4, Павлодарская область - 114, Северо-Казахстанская область - 32, Туркестанская область - 8.

Всего в стране выявлено 204 924 заболевших.