РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:52, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    868 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать в Казахстане 62 662 человек. 868 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    На 28 сентября лечение от КВИ продолжают получать 62 662 человек (–53 945 + и 8 717 КВИ-), из них в стационарах находится – 10 849 пациент, на амбулаторном уровне – 51 813 пациента.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 868 пациентов,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 218 пациентов,

    • на аппарате ИВЛ – 139 пациентов.

    Напомним, 1 719 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию в Париж
    Сегодня, 22:55
    В Экибастузе запустили все тепломагистрали
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!