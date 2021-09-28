868 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать в Казахстане 62 662 человек. 868 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На 28 сентября лечение от КВИ продолжают получать 62 662 человек (–53 945 + и 8 717 КВИ-), из них в стационарах находится – 10 849 пациент, на амбулаторном уровне – 51 813 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 868 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 218 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 139 пациентов.

Напомним, 1 719 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки.