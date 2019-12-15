868,3 млрд тенге от ФСМС получили медорганизации за оказанные услуги с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - НАО «Фонд социального медицинского страхования» с начала 2019 года оплатило медицинским организациям Казахстана 868,3 млрд тенге за оказанные услуги населению. Выплаты произведены в рамках финансирования гарантированного объема бесплатной медпомощи (ГОБМП), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

«По состоянию на 6 декабря 2019 года, поставщикам фонда оплачено 868,3 млрд тенге или 91% от суммы заключенных договоров на оказание медицинской помощи в рамках гарантированного объема медицинской помощи», - сообщил заместитель председателя правления фонда Ермек Примбетов.

Общая сумма договоров на оказание услуг населению в рамках гарантированного объема медицинской помощи в 2019 году составляет 948,6 млрд тенге. Объем финансирования ГОБМП в 2019 году на 16% выше по сравнению с 2018 годом.

«Работа продолжается в соответствии с графиком оказания медицинской помощи населению. Выделенные суммы с учетом уточнения, достаточны для покрытия операционных расходов медицинских учреждений», - отметил Ермек Примбетов.

В этом году обслуживать население в рамках государственного заказа будут 1 412 медицинских организаций, 728 из которых – частные, что составляет 52%.

По количеству частных медицинских организаций, готовых оказывать медпомощь в рамках госзаказа, лидируют города Шымкент, Нур-Султан, Алматы, Кызылординская и Жамбылская области.

Напомним, фонд с 2018 года является финансовым оператором ГОБМП и закупает медицинские услуги для населения в пределах, установленных Правительством Казахстана.