86,7% казахстанцев доверяют Главе государства — результаты соцопроса

Большинство казахстанцев демонстрируют доверие к ключевым государственным институтам и положительно оценивают ситуацию в стране. Об этом свидетельствуют результаты исследования ключевых индикаторов общественно-политической ситуации за III квартал 2026 года, проведенного Казахстанским институтом общественного развития, передает корреспондент Kazinform.

Согласно исследованию, уровень доверия к Президенту Казахстана вырос до 86,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 3 процентных пункта.

Рост доверия во многом связан с устойчивым интересом граждан к проводимым преобразованиям. В общей сложности 65,8% респондентов регулярно или периодически получают информацию об инициативах Президента.

Большинство инициатив Президента Касым-Жомарта Токаева, в том числе озвученных годом ранее в Послании народу Казахстана и уже получивших практическую реализацию, пользуются поддержкой граждан.

— В топ-3 наиболее поддерживаемых инициатив по итогам отчетного периода вошли переход к однопалатному Курултаю, объявление 2026 года Годом цифровизации и искусственного интеллекта, а также начисление и использование средств в рамках проекта «Нацфонд — детям» для улучшения жилищных условий и получения образования, — говорится в сообщении КИОР.

Значительный общественный интерес также вызывают инициативы в сфере технологического развития, атомной энергетики, образования и науки, а также проекты, реализуемые в рамках программы «Таза Қазақстан».

Таким образом, высокий уровень поддержки отмечается как в отношении общего курса развития страны, так и конкретных решений, связанных с институциональными преобразованиями, развитием новых технологий, человеческого капитала и повышением качества жизни граждан.

Отмечается, что результаты исследования за III квартал 2026 года свидетельствуют о сохранении устойчивого уровня доверия к государственным институтам и преимущественно позитивном восприятии ситуации в стране.

Исследование проводилось с 31 июля по 16 августа 2026 года и охватило 2 400 респондентов по национальной выборке, отражающей структуру взрослого населения Казахстана старше 18 лет по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания. Максимальная погрешность выборки не превышает ±2% при доверительной вероятности 95%.

Напомним, согласно результатам социологического исследования Института Демократии, уровень доверия Президенту Республики Казахстан остается стабильно высоким и составляет 85,7%. Сообщалось, что опрос был проведен с 20 июля по 6 августа 2026 года.