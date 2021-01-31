867 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 867 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 107,

город Алматы - 112,

Акмолинская область - 93,

Актюбинская область - 2,

Атырауская область - 93,

Восточно-Казахстанская область - 17,

Западно-Казахстанская область - 13,

Карагандинская область - 70,

Костанайская область - 8,

Кызылординская область - 2,

Мангистауская область - 7,

Павлодарская область - 240,

Северо-Казахстанская область - 91,

Туркестанская область - 12.

Итого выздоровевших в Казахстане - 167 914.



