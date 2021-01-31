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    08:15, 31 Январь 2021 | GMT +6

    867 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 867 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 107,

    город Алматы - 112,

    Акмолинская область - 93,

    Актюбинская область - 2,

    Атырауская область - 93,

    Восточно-Казахстанская область - 17,

    Западно-Казахстанская область - 13,

    Карагандинская область - 70,

    Костанайская область - 8,

    Кызылординская область - 2,

    Мангистауская область - 7,

    Павлодарская область - 240,

    Северо-Казахстанская область - 91,

    Туркестанская область - 12.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 167 914.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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