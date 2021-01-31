08:15, 31 Январь 2021 | GMT +6
867 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 867 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 107,
город Алматы - 112,
Акмолинская область - 93,
Актюбинская область - 2,
Атырауская область - 93,
Восточно-Казахстанская область - 17,
Западно-Казахстанская область - 13,
Карагандинская область - 70,
Костанайская область - 8,
Кызылординская область - 2,
Мангистауская область - 7,
Павлодарская область - 240,
Северо-Казахстанская область - 91,
Туркестанская область - 12.
Итого выздоровевших в Казахстане - 167 914.