866 тысяч тонн составил объем потребления авиатоплива в Казахстане

- Поскольку стоимость авиатоплива оказывает прямое влияние на цену авиаперевозок и конкурентоспособность авиационной отрасли в целом, Правительством реализуется комплекс мер, направленных на обеспечение его ценовой доступности. Так, по итогам 2024 года объем потребления авиатоплива в стране составил 866 тыс. тонн, при этом внутреннее производство достигло 681 тыс.тонн (недостающий объем компенсируется за счет импорта), - говорится в сообщении Олжаса Бектенова в ответе на депзапрос.

Он отметил, что такой подход соответствует международной практике, применяемой, в частности, в ОАЭ, Сингапуре, Южной Корее и Швейцарии.

- Текущие потребности отечественных авиаперевозчиков (Air Astana, SCAT) в объеме порядка 480 тыс. тонн в год полностью покрываются за счет казахстанского производства. При этом импортируемое топливо в основном потребляется иностранными авиакомпаниями. В целях наращивания объемов внутреннего производства продолжается модернизация нефтеперерабатывающих заводов, - отметил глава Правительства.

По его словам, к 2030 году планируется увеличить выпуск авиатоплива до 1,4–1,5 млн тонн в год за счет:

модернизации Атырауского НПЗ (рост со 142 до 165 тыс. тонн);

строительства установки водородного производства на Павлодарском НХЗ (рост со 170 до 205 тыс. тонн к 2026 году);

расширения Шымкентского НПЗ (увеличение с 300 тыс. до 1 млн тонн в год)

- Принимая во внимание, что тарифы на аэропортовые услуги регулируются государством и не пересматривались с 2017 года, аэропорты компенсируют недополученные доходы за счёт реализации авиатоплива, осуществляемой с участием посредников, - дополнил Олжас Бектенов.

В этой связи Правительством совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции реализуются следующие меры:

подготовка к отмене государственного регулирования цен на ряд аэропортовых услуг для перераспределения источников дохода аэропортов;

внедрение механизма прямых поставок авиатоплива от производителей (недропользователей) авиакомпаниям, что позволит снизить цену до 30%;

проработка механизма оплаты роялти аэропортам со стороны поставщиков топлива за использование инфраструктуры;

проведение работы по возможности установления предельных оптовых надбавок и организации системного мониторинга стоимости топлива в хабах.

Ранее мы писали, что объем производства авиатоплива увеличится до 1,5 млн тонн к 2031 году.