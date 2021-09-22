865 жителей Атырауской области привились от Covid-19 за сутки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19, за сутки прививки получили 865 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, 21 сентября первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 865 местных жителей. Среди привившихся: 9 медиков, 14 педагогов, 16 студентов, 6 госслужащих, 1 полицейский, 60 человек с хроническими заболеваниями, 755 местных жителей.

Всего в период с 1 февраля по 21 сентября 2021 года первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 219 204 человека. Вторым компонентом вакцин привито 174 812 местных жителя.

В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

Как сообщалось ранее , за сутки коронавирус выявили у 61 жителя Атырауской области.

