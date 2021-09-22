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    14:19, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    865 жителей Атырауской области привились от Covid-19 за сутки

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19, за сутки прививки получили 865 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, 21 сентября первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 865 местных жителей. Среди привившихся: 9 медиков, 14 педагогов, 16 студентов, 6 госслужащих, 1 полицейский, 60 человек с хроническими заболеваниями, 755 местных жителей.
    Всего в период с 1 февраля по 21 сентября 2021 года первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 219 204 человека. Вторым компонентом вакцин привито 174 812 местных жителя.
    В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

    Как сообщалось ранее , за сутки коронавирус выявили у 61 жителя Атырауской области.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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