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865 рогов сайгака изъяли у браконьеров в ЗКО

13 Апреля 2021, 16:23
865 рогов сайгака изъяли у браконьеров в ЗКО

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Инспекторы РГКП «ПО «Охотзоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК совместно с сотрудниками департамента полиции Западно-Казахстанской области изъяли 865 штук рогов сайгака у браконьеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минэкологии.

Это стало результатом проведенных совместных рейдовых мероприятий по охране редких и исчезающих видов животных, а также по пресечению нарушений природоохранного законодательства.

Так, в ходе рейда задержаны трое жителей Бокейординского и один житель Жанибекского районов ЗКО, у которых изъяты рога сайгаков.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами».


Западно-Казахстанская область   Борьба с преступностью   Экология   Другие государственные органы   МВД РК  
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