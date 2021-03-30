863 казахстанца выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 863 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 2,

город Алматы - 191,

город Шымкент - 21,

Акмолинская область - 81,

Актюбинская область - 79,

Алматинская область - 80,

Атырауская область - 87,

Восточно-Казахстанская область - 12,

Жамбылская область - 20,

Западно-Казахстанская область - 96,

Карагандинская область - 61,

Костанайская область - 42,

Кызылординская область - 4,

Мангыстауская область - 3,

Павлодарская область - 64,

Туркестанская область - 20.

Итого выздоровевших в Казахстане – 218 031.