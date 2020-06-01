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860 владельцев гражданского оружия проверили в Павлодаре

1 Июня 2020 04:04
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860 владельцев гражданского оружия проверили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В ходе операции «Кару» полиция в Павлодаре выявила у горожан 82 нарушения правил хранения огнестрельного оружия, ещё четыре – повторных в течение года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По месту жительства проверено 860 владельцев гражданского оружия, выявлено и привлечено 86 правонарушителей: по статье 484 части первой КоАП РК «Нарушение правил хранения» - 82, по статье 484 ч.2 КоАП РК «За повторное нарушение правил хранения в течение года» - четыре», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

У четырёх последних владельцев оружия аннулировали разрешения на хранение и ношения оружия. А за нарушения правил хранения гражданского оружия у владельцев изъяли 97 единиц оружия.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Кару» полиция провела в Павлодаре для оздоровления оперативной обстановки, предупреждения и раскрытия преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Операция была направлена на изъятие незаконно хранящегося огнестрельного оружия, взрывчатки и на выявление каналов их поступления. В ОПМ задействовали 72 сотрудника управления полиции города.

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Ключевые слова: Павлодарская область,
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Автор:

Антон Гагарин

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